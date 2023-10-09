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Китай начинает производство нового поколения ядерных подлодок с технологиями РФ, - Reuters

9 октября, 2023 понедельник
07:22
Технологии російський атомний підводний човен

В Китае начинают строительство нового поколения подлодок с ядерным вооружением по российским технологиям, отличающимся низким уровнем шумности и заметности

Об этом пишет Reuters.

Аналитики и региональные атташе по вопросам обороны утверждают, что Китай находится на пути к вводу в эксплуатацию своей подлодки с баллистическими ракетами нового поколения до конца десятилетия. При этом китайским инженерам удалось добиться низкого уровня шумности лодки благодаря российским технологиям.

Отмечается, что за новыми китайскими судами будет гораздо труднее следить. По мнению аналитиков и базирующихся в Азии военных атташе, этот вывод является проверенным.

"Тип 096 станет кошмаром. Их будет очень, очень трудно обнаружить", - сказал один из исследователей Кристофер Карлсон, подводник в отставке и аналитик военно-морской технической разведки.

Сдержанные попытки отслеживать китайские подлодки, оснащенные ядерными двигателями и баллистическими ракетами, известные как ПЛАРБ, являются одним из основных факторов усиления развертывания и планирования на случай непредвиденных обстоятельств ВМС США и других вооруженных сил Индийско-Тихоокеанского региона. Ожидается, что эта инициатива усилится, когда Type 096 поступит на вооружение.

Отмечается, что по скрытности и вооружению новая китайская подлодка будет конкурировать с современными российскими кораблями. По мнению аналитиков, скачок технологий будет иметь "глубокие" последствия для США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

  • Накануне стало известно, что 55 китайских моряков погибли в результате аварии подводной лодки. Власти Пекина не признают этот факт и не предоставляют никакой информации о катастрофе.
Мир
Россия
Китай
ядерное оружие
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