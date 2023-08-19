Об этом информирует Reuters .

Министерство обороны Тайваня заявило, что утром зафиксировало 42 китайских самолета и восемь кораблей, участвовавших в учениях вокруг острова. Шесть самолетов Китая пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, которая считается неофициальной границей между двумя странами. В ответ минобороны Тайваня развернуло собственные силы.

В Китае сообщили, что осуществляют совместные учения и тренировки военно-морских и военно-воздушных сил, сосредотачиваясь на координации действий кораблей и самолетов, захвате контроля вблизи территории Тайваня с целью проверки "реальных боевых возможностей" сил.

Правительство Тайваня решительно осудило обучение Китаю, а минобороны заявило, что оно "обладает способностью, решительностью и уверенностью в обеспечении национальной безопасности".

Отмечается, что вице-президент Уильям Лай является главным кандидатом на пост президента в январских выборах. Он вернулся из США 18 августа.