Китай начал военные учения вокруг Тайваня на фоне визита вице-президента в США
Китай в субботу, 19 августа, начал военные учения вокруг Тайваня в ответ на визит вице-президента Уильяма Лая в США
Об этом информирует Reuters .
Министерство обороны Тайваня заявило, что утром зафиксировало 42 китайских самолета и восемь кораблей, участвовавших в учениях вокруг острова. Шесть самолетов Китая пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, которая считается неофициальной границей между двумя странами. В ответ минобороны Тайваня развернуло собственные силы.
В Китае сообщили, что осуществляют совместные учения и тренировки военно-морских и военно-воздушных сил, сосредотачиваясь на координации действий кораблей и самолетов, захвате контроля вблизи территории Тайваня с целью проверки "реальных боевых возможностей" сил.
Правительство Тайваня решительно осудило обучение Китаю, а минобороны заявило, что оно "обладает способностью, решительностью и уверенностью в обеспечении национальной безопасности".
Отмечается, что вице-президент Уильям Лай является главным кандидатом на пост президента в январских выборах. Он вернулся из США 18 августа.
- 9 августа десять китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, которая раньше была неофициальной границей между Китаем и Тайванем. По словам минобороны страны, это стало вторым подобным вторжением через неделю.
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