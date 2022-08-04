Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на китайского государственного вещателя.

После визита спикерки Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань Китай начал военные учения вокруг острова.

"Китайские военные вертолеты пролетают мимо острова Пинтан, одной из ближайших точек материка в Тайвань, перед военными учениями, спровоцированными визитом Нэнси Пелоси", - говорится в сообщении.

Китайский государственный вещатель сообщил, что командование армии Китая в четверг провело широкомасштабные военные учения и учебные мероприятия, включая боевые упражнения вокруг острова Тайвань.

Также отмечается, что обучение будет проходить с живыми стрельбами и будет продолжаться до 7 августа.

"Во время этих фактических боевых учений было выбрано шесть основных районов вокруг острова, и в течение этого периода все корабли и самолеты не должны заходить в соответствующие морские районы и воздушное пространство", - пишет The Guardian.

Шесть зон проведения китайских учений окружают остров и иногда перекрываются территориальными водами Тайваня.

"Некоторые также находятся очень близко к ключевым портам, и власти Тайваня обвинили Китай в фактическом совершении блокады - очень серьезное обвинение", - пишет The Guardian.

2 августа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

3 августа издание CNN сообщило, что Нэнси Пелоси заявила, что посетила Тайвань , чтобы дать понять, что США не откажутся от поддержки острова.

В тот же день политолог Евгений Магда в эфире Эспрессо рассказал, что Китай не пойдет на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами Америки из-за мощных экономических связей и конкуренции.

Павел Климкин также выразил мнение, что Китай стремится захватить Тайвань в "стиле удава", то есть мирным путем.

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