Китай начал вести грязную игру: он использует Россию для разрушения Запада, – аналитик Ижак
Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак считает, что миротворческая роль Китая пока не просматривается
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Есть две теории в отношении Китая, голосование в Совбезе ООН покажет позицию Китая. Одна из теорий говорит о том, что Китай начал вести грязную игру. Он использует Россию как тиран для разрушения западных альянсов по многим направлениям. И в направлении Японии, и в направление Европы и США. Другое мнение такое, что Китай пытался что-то сделать. У меня было впечатление, что Китай будет пытаться предложить России мирный вывод войск из Украины, восстановление территориальной целостности Украины, а затем предложить Украине, чтобы Украина никогда не стала частью Запада. У Китая была такая идея, но для нас это был бы трудный выбор", - отметил Ижак.
По словам аналитика Национального института стратегических исследований, лидеры России и Китая ни до чего не договорились в вопросе войны в Украине.
"Судя по состоявшимся в Москве переговорам - это не получилось. Лидеры обеих стран ни до чего не дошли именно в этом вопросе, поэтому Китаю нечего сказать. Великая миротворческая роль Китая пока не просматривается", - добавил Ижак.
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