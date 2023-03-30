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Главная война с Россией Китай начал вести грязную игру: он использует Россию для разрушения Запада, – аналитик Ижак
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Китай начал вести грязную игру: он использует Россию для разрушения Запада, – аналитик Ижак

30 мартa, 2023 четверг
12:09
война с Россией

Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак считает, что миротворческая роль Китая пока не просматривается

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть две теории в отношении Китая, голосование в Совбезе ООН покажет позицию Китая. Одна из теорий говорит о том, что Китай начал вести грязную игру. Он использует Россию как тиран для разрушения западных альянсов по многим направлениям. И в направлении Японии, и в направление Европы и США. Другое мнение такое, что Китай пытался что-то сделать. У меня было впечатление, что Китай будет пытаться предложить России мирный вывод войск из Украины, восстановление территориальной целостности Украины, а затем предложить Украине, чтобы Украина никогда не стала частью Запада. У Китая была такая идея, но для нас это был бы трудный выбор", - отметил Ижак.

По словам аналитика Национального института стратегических исследований, лидеры России и Китая ни до чего не договорились в вопросе войны в Украине.

"Судя по состоявшимся в Москве переговорам - это не получилось. Лидеры обеих стран ни до чего не дошли именно в этом вопросе, поэтому Китаю нечего сказать. Великая миротворческая роль Китая пока не просматривается", - добавил Ижак.

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