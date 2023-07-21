Об этом пишет CNN.

Как сообщает государственное информационное агентство Синьхуа, китайские инженеры приступили к бурению новой сверхглубокой скважины в 10 520 метров в бассейне Сычуань на юго-западе Китая. Этот регион является основным районом добычи газа и инженеры ожидают найти там запасы природного газа, говорится в сообщении.

Сообщения о новом строительстве появились лишь через несколько недель после того, как Китай начал бурение еще одной сверхглубокой скважины, которую планируют протянуть еще глубже до 11 100 метров. Этот проект расположен в бассейне Тарима в северо-западном автономном регионе Китая Синьцзян.

Если проект будет завершен, они станут двумя глубокими скважинами, созданными человеком в мире. Глубокое бурение позволяет учёным узнать больше о том, как формировалась Земля, а земная кора выступает геологической хронологией формирования мира. Но также есть сильные коммерческие стимулы – доступ к потенциально прибыльным запасам энергии, погребенным глубоко внизу.

Отмечается, что обе компании, вовлеченные в бурение китайских скважин, являются крупными государственными нефтяными конгломератами. Последним проектом в Сычуанском бассейне руководит PetroChina Southwest Oil and Gasfield Co, дочерняя компания China National Petroleum Corporation, одной из крупнейших государственных энергетических компаний Китая.

Описывая это как шаг "большого значения", государственное информационное агентство заявило, что эти усилия направлены на исследование глубоко захороненных ресурсов, одновременно "способствуя прогрессу основных технологий и оборудования для нефтегазовой промышленности Китая".

Чэнь Лили, заместитель главного инженера PetroChina Southwest Oil, сказал, что они ожидают, что во время процесса бурения придется преодолеть ряд "проблем мирового уровня".

Ранее обнародовав проект Синьцзян, Синьхуа назвал его "телескопом" в самые глубокие уголки Земли, с его 2000-тонной конструкцией, задача которого - проникновение более 10 континентальных слоев. В сообщении говорится, что буровая установка может выдерживать температуру 200 градусов по Цельсию и давление в 1700 раз превышающее атмосферное.

Согласно недавнему отчету, Китай стал мировым лидером в области возобновляемой энергетики - он находится на пути к удвоению мощностей ветровой и солнечной энергетики и достигнет своих целей по чистой энергии к 2030 году пять лет раньше. Но это также крупнейший в мире производитель нагревающих планету загрязняющих веществ и наращивает добычу угля.

Си Цзиньпин заявил на национальной конференции по охране окружающей среды, что приверженность Китаю своим двойным целям по выбросам углерода - достижение углеродного пика к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году - является "непреклонной", сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

"Но путь, метод, темпы и интенсивность достижения этой цели должны определяться нами самими, и никогда не будут зависеть от других", - сказал он.