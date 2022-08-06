Китай начал новые учения в Желтом море
Народно-освободительная армия Китая 6 августа начала новые военные учения с боевыми стрельбами в дополнение к уже происходящим вокруг Тайваня
Об этом сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на Управление морской безопасности страны.
Указывается, что Китай планирует проводить маневры в южной части Желтого моря. Учения будут продолжаться до 15 августа.
Военные Китая начали масштабные учения у Тайваня в ответ на визит на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
- 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
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