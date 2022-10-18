Китай начал чаще поставлять России бракованные микросхемы, - росСМИ
Российские производители электроники столкнулись с увеличением поставок бракованных комплектующих
Об этом пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке электроники.
Из-за санкций и нарушений логистики импортерам приходится создавать более длинные цепи поставок и закупать товары не непосредственно у заводов, а у посредников и на биржах, поэтому степень контроля качества продукции снижается, говорят эксперты. Они предполагают, что проблема повлечет за собой рост цен на российское оборудование вдвое и увеличит сроки производства.
Так, доля бракованных микросхем и компонентов в снабжении российских компаний из Китая с начала полномасштабных боевых действий в Украине увеличилась с 2% до 40%.
- Через шесть месяцев после вторжения в Украину Россия испытывает серьезный дефицит технологий, вызванный санкциями.
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