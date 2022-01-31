Китай на заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины: необходимо полностью реализовать Минские соглашения и рассмотреть вопросы, которыми озабочена РФ

Об этом в ходе своего выступления сказал представитель Китая Чжан Цзюнь.



"Мы считаем, что размещение российских войск на границах Украины представляет угрозу для международной стабильности и мира. Мы не поддерживаем военный конфликт и хотим обратить внимание на то, что именно вызывает напряженность", - заявил представитель Китая.



Он призвал США, Украину и другие европейские страны наладить дипломатические контакты с Россией и стремиться разрешить разногласия посредством дипломатических переговоров. Также дипломат выразил обеспокоенность усилением напряженности вокруг этого кризиса.



"Необходимо разрешить конфликт через консультации и переговоры, учитывая обеспокоенность стран о своей безопасности. Китайская позиция по отношению к стране неизменна и мы считаем, что необходимо полностью реализовать новые Минские соглашения. Это отвечает резолюции-2022 и закладывает основы для окончательного решения напряженной ситуации. Китай поддерживает дух этого соглашения и считает, что положительные действия по реализации достигнутых соглашений позволят разрешить подобную ситуацию путем консультаций и переговоров и соответственно путем переговоров в Минском формате", - уточнил Чжан Цзюнь.



Он подытожил, что следует усилить попытки дипломатических переговоров и также рассмотреть беспокойство России.

Напомним, что представитель Великобритании на заседании Совбеза ООН по Украине в понедельник, 31 января, заявил, что Россия должна выполнить обязательства согласно уставу Организации и не угрожать Украине.

Кроме того, представитель Ирландии на заседании Совбеза ООН по Украине в понедельник, 31 января, призвала к использованию Нормандского формата для деэскалации конфликта с РФ.