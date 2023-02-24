Многие ожидают, что Китай сейчас выступит с мирным планом, который повернет ход войны в ту или иную сторону.

Не будет этого.

Я вам расскажу, что будет.

Китай выступит с набором красивых слов, упакованных в правильные предложения, которые на европейский (в том числе украинский) слух и взгляд будут лишены всякого смысла. Против войны, за мир. За территориальную целостность против нарушения границ. Против использования ядерного оружия. Против поставок оружия Украине. Против давления на Россию. Против военных преступлений. Против репараций. За немедленное использование принципа взаимного уважения. По диалогу заинтересованных сторон. За ответственное лидерство в международных отношениях. За признание общей судьбы человечества и ответственности за будущее. И так далее.

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Китай не станет активным игроком в нынешнем противостоянии. Своим "мирным планом", который окажется не мирным и не планом, Китай пришлет всем сторонам только одно сообщение: он большой игрок, и все нужно делать так, чтобы его интересы были учтены

Позицию Китая по отношению к русско-украинской войне я уже неоднократно описывал. Китай хочет, чтобы эта война никогда не начиналась, а поскольку она уже продолжается, то чтобы ее не было на мировой повестке дня, как будто она никогда не начиналась.

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Китай точно не на стороне России. Китай тоже никогда не будет на стороне Украины. Китай на стороне Китая.

Поэтому Китай не станет активным игроком в нынешнем противостоянии. Своим "мирным планом", который окажется не мирным и не планом, Китай пришлет всем сторонам только одно сообщение: он велик игрок, и все нужно делать так, чтобы его интересы были учтены.

Как учесть интересы Китая - отдельный вопрос. Мы не привлечем Китай к нашей стороне, но мы можем привлечь его на сторону послевоенного мира. Мира после нашей победы.

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Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии

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