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Китай на Совбезе ООН призвал к деэскалации вокруг Украины и обвинил НАТО в "экспансионистской политике"

17 февраля, 2022 четверг
19:46
война с Россией китай

В четверг, 17 февраля, представитель Китая на Совете Безопасности ООН по Минским соглашениям Чжан Цзюнь заявил, что разрешить вооруженный конфликт на Востоке Украины следует через дипломатические и политические решения и через воздержание от действий, которые могут повлечь за собой новую агрессию

Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН, передает Еспресо.TV.

"Китай поддерживает все усилия, которые приводят к уменьшению напряженности, и поддерживает недавние переговоры РФ с Германией, Францией и другими европейскими странами на самом высоком уровне, ведь они должны достичь сбалансированного и устойчивого мира в Украине. И это станет предпосылкой для стабильности и мира во всей Европе. Мы верим в то, что европейские страны могут принять стратегические и независимые решения, которые будут отвечать их интересам", - сказал Цзюнь.

Он добавил, что Минские соглашения являются основополагающим документом и его условия должны выполнить все стороны конфликта. Однако Цзюнь отметил, что не все пункты на сегодняшний день выполнены.

"Новые нарушения режима прекращения огня произошли вдоль линии столкновения. Китай верит: чтобы разрешить конфликт в Украине, нужно вернуться к началу, - то есть речь идет о новых Минских соглашениях. Мы надеемся, что все стороны пойдут на конкретные шаги для того, чтобы продолжить дипломатические усилия и консультации, решить все вопросы, которые могут возникнуть в рамках выполнения Минских соглашений, и согласятся с дорожной картой и планом выполнения этих соглашений для того, чтобы достичь политического разрешения кризиса в Украине", - заявил представитель Китая.

Цзюнь также сказал, что в контексте напряженности в Украине невозможно обойти вопрос расширения НАТО. По его словам, НАТО продолжает свою экспансионистскую политику в Европе - то есть делает все, чтобы распространить свое влияние и господство над другими государствами или регионами. И это, как утверждает Цзюнь, отрицательно сказывается на безопасности.

"Безопасность одной страны не может достигаться за счет безопасности другой. Таким образом, региональная безопасность не может быть гарантирована путем расширения военного блока. Это касается также европейского региона и других регионов по всему миру. Одна страна отказывается отбросить свою ментальность периода холодной войны для того, чтобы достичь положительного решения. Эта страна также вмешивается в южноазиатский регион для того, чтобы спровоцировать конфронтации. То, что эта страна делает, и приводит к увеличению напряженности в нашем регионе и представляет угрозу миру и стабильности нашего региона", - заявил представитель Китая и призвал вернуться к диалогу.

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