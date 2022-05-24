Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.

Согласно им, в мае в российском порту Козьмино загружен 21 нефтяной груз. Из них 20 – едет в Китай.

Аналитики оценивают потенциальный рост поставок в 20% в апреле и мае.

"Китай является желающим потребителем российской нефти, поскольку большинство других покупателей избегают ее экспорта из-за войны в Украине, а ESPO – один из самых привлекательных сортов нефти, частично из-за короткого расстояния доставки", – объясняет агентство.

По его данным, Пекин договаривается с Москвой по пополнению своих стратегических запасов дешевой российской нефтью. Россия продает ее со значительными скидками, после того как постоянные покупатели отвернулись от нее.

"Импорт китайской нефти морским транспортом с Дальнего Востока России стремительно растет", – сказала Эмма Ли, аналитик Vortexa.

Напомним, Германия считает вполне достижимым введение эмбарго на поставку нефти из России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .

Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России стране нужно инвестировать 700-750 млн евро . Впоследствии стало известно, что Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов.

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