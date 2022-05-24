Китай на 20% увеличил импорт российской нефти, – Bloomberg
Китай наращивает объемы импорта российской нефти с Дальнего Востока
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.
Согласно им, в мае в российском порту Козьмино загружен 21 нефтяной груз. Из них 20 – едет в Китай.
Аналитики оценивают потенциальный рост поставок в 20% в апреле и мае.
"Китай является желающим потребителем российской нефти, поскольку большинство других покупателей избегают ее экспорта из-за войны в Украине, а ESPO – один из самых привлекательных сортов нефти, частично из-за короткого расстояния доставки", – объясняет агентство.
По его данным, Пекин договаривается с Москвой по пополнению своих стратегических запасов дешевой российской нефтью. Россия продает ее со значительными скидками, после того как постоянные покупатели отвернулись от нее.
"Импорт китайской нефти морским транспортом с Дальнего Востока России стремительно растет", – сказала Эмма Ли, аналитик Vortexa.
- Напомним, Германия считает вполне достижимым введение эмбарго на поставку нефти из России.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .
- Сийярто заявил, что для отказа от нефти из России стране нужно инвестировать 700-750 млн евро . Впоследствии стало известно, что Венгрия просит у Еврокомиссии компенсацию в размере 18 млрд евро за поддержку нефтяного эмбарго для РФ для покрытия всех расходов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.74
Покупка 34.74Продажа 36.5
-
EUR
Покупка 36.49Продажа 38.64
- Актуальное
- Важное