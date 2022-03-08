Китай может выкупить или увеличить доли в российских энергетических компаниях, – Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.



Китай может приобрести или увеличить частицы в российских энергетических и сырьевых компаниях, таких как газовый гигант "Газпром" и производитель алюминия United Co. Rusal International PJSC.



По информации издания, Пекин ведет переговоры со своими государственными компаниями, включая China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. Китай и Китай Minmetals Corp. о возможностях для потенциальных инвестиций в российские компании или активы.



Обсуждения находятся на ранней стадии и не обязательно приведут к соглашению. По данным некоторых источников, переговоры между китайскими и российскими энергетическими компаниями уже начались.



Война, развязанная Россией в Украине, усилила давление на Пекин, чтобы обеспечить импорт, поскольку цены на энергоносители, металлы и продовольствие резко выросли до беспрецедентного уровня. Китай пообещал продолжать нормальные торговые отношения с Россией, несмотря на массовый выход европейских и американских компаний из страны.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb