Китай может выкупить или увеличить доли в российских энергетических компаниях, – Bloomberg
Пекин рассматривает возможность приобретения или увеличения долей в российских энергетических и сырьевых компаниях
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Китай может приобрести или увеличить частицы в российских энергетических и сырьевых компаниях, таких как газовый гигант "Газпром" и производитель алюминия United Co. Rusal International PJSC.
По информации издания, Пекин ведет переговоры со своими государственными компаниями, включая China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. Китай и Китай Minmetals Corp. о возможностях для потенциальных инвестиций в российские компании или активы.
Обсуждения находятся на ранней стадии и не обязательно приведут к соглашению. По данным некоторых источников, переговоры между китайскими и российскими энергетическими компаниями уже начались.
Война, развязанная Россией в Украине, усилила давление на Пекин, чтобы обеспечить импорт, поскольку цены на энергоносители, металлы и продовольствие резко выросли до беспрецедентного уровня. Китай пообещал продолжать нормальные торговые отношения с Россией, несмотря на массовый выход европейских и американских компаний из страны.
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