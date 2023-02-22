Китай может сдать Путина, но хочет сохранения РФ как своего главного партнера, – китаевед Коваль
Китай будет вырабатывать такой мирный план, чтобы президент РФ Владимир Путин проиграл, но чтобы Россия как государство, как его партнер сохранилась
Об этом в эфире Еспресо заявил китаевед Алексей Коваль.
"Я уже могу предварительно назвать пункты, которые будут в "мирном плане" Китая. Там будет сказано об уважении к территориальной целостности всех стран, о соблюдении Устава ООН, об учете беспокойства всех стран о собственной безопасности и поддержка мер по разрешению кризиса путем диалога и переговоров", - сказал эксперт.
Коваль подчеркнул, что эти позиции весьма общие.
"На практике Китай будет стремиться к тому, чтобы Украина не победила так, чтобы Россия окончательно проиграла. Китай будет вірабатывать такой план, чтобы Путин проиграл, наверное, но чтобы Россия как государство, как партнер Китая сохранилась. Я думаю, это максимальный план, на который может пойти Китай. Он может сдать проигравшего Путина, но Китай хочет, чтобы Россия сохранилась как его главный геополитический партнер", - отметил китаевед.
По его мнению, для Китая распад РФ станет очередной геополитической катастрофой, как с СССР.
"Китай окажется один на один с западным миром. Также есть длиннющая граница с Россией и Китай будет решать проблемы собственной безопасности. Дезинтеграция РФ приведет к совершенно иной ситуации на северных границах Китая, это уже будет вызов безопасности для него - обеспечить свою безопасность от ядерного государства, которое распадается", - подытожил Коваль.
- Глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И поделился с МИД Украины ключевыми позициями "мирного плана", который будет детально изучен украинской стороной после получения полного текста.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.29Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное