Об этом в эфире Еспресо заявил китаевед Алексей Коваль.

"Я уже могу предварительно назвать пункты, которые будут в "мирном плане" Китая. Там будет сказано об уважении к территориальной целостности всех стран, о соблюдении Устава ООН, об учете беспокойства всех стран о собственной безопасности и поддержка мер по разрешению кризиса путем диалога и переговоров", - сказал эксперт.

Коваль подчеркнул, что эти позиции весьма общие.

"На практике Китай будет стремиться к тому, чтобы Украина не победила так, чтобы Россия окончательно проиграла. Китай будет вірабатывать такой план, чтобы Путин проиграл, наверное, но чтобы Россия как государство, как партнер Китая сохранилась. Я думаю, это максимальный план, на который может пойти Китай. Он может сдать проигравшего Путина, но Китай хочет, чтобы Россия сохранилась как его главный геополитический партнер", - отметил китаевед.

По его мнению, для Китая распад РФ станет очередной геополитической катастрофой, как с СССР.

"Китай окажется один на один с западным миром. Также есть длиннющая граница с Россией и Китай будет решать проблемы собственной безопасности. Дезинтеграция РФ приведет к совершенно иной ситуации на северных границах Китая, это уже будет вызов безопасности для него - обеспечить свою безопасность от ядерного государства, которое распадается", - подытожил Коваль.