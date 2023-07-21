Китай может предоставлять военное оборудование России для войны против Украины, - советник Макрона
Советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн рассказал, имеет ли Запад доказательства того, что Китай вооружает Россию в войне против Украины
Об этом информирует CNN.
"Да, есть признаки того, что они делают вещи, которые мы хотели бы, чтобы они не делали. Ну... военное оборудование... насколько нам известно, он (Китай, - ред.) поставляет значительные военные мощности в Россию", - заявил Бонн.
Французские официальные лица отметили, что Бонн подразумевал технологии двойного назначения и нелетальную помощь, такую как шлемы и бронежилеты.
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"Больше всего нам нужно, чтобы Китай воздержался. Нам нужно, чтобы они поняли, что Украина - это конфликт глобального масштаба и что мы не можем предложить Украине проиграть из принципиальных соображений, а также из соображений, которые очень оперативны. И то, что поставлено на карту для нас в Украине - это намного больше, чем, как вы знаете, сказал".
Бонн подчеркнул, что Китай не должен поставлять оружие и оказывать экономическую помощь России.
- Евросоюз 30 июня обратился в Китай с призывом надавить на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины без каких-либо условий.
- 3 июля стало известно, что военно-морские силы Китая и России планируют организовывать совместные учения и патрулирование на регулярной основе.
- 4 июля Урсула фон дер Ляен заявила , что Украина и еще ряд стран должны войти в ЕС, чтобы уменьшить влияние РФ и Китая.
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