Об этом информирует CNN.

"Да, есть признаки того, что они делают вещи, которые мы хотели бы, чтобы они не делали. Ну... военное оборудование... насколько нам известно, он (Китай, - ред.) поставляет значительные военные мощности в Россию", - заявил Бонн.

Французские официальные лица отметили, что Бонн подразумевал технологии двойного назначения и нелетальную помощь, такую как шлемы и бронежилеты.

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"Больше всего нам нужно, чтобы Китай воздержался. Нам нужно, чтобы они поняли, что Украина - это конфликт глобального масштаба и что мы не можем предложить Украине проиграть из принципиальных соображений, а также из соображений, которые очень оперативны. И то, что поставлено на карту для нас в Украине - это намного больше, чем, как вы знаете, сказал".

Бонн подчеркнул, что Китай не должен поставлять оружие и оказывать экономическую помощь России.