Китай может предоставить России летальную помощь в войне в Украине: США готовят сообщения, – WSJ
Администрация Байдена рассматривает возможность обнародования разведданных, свидетельствующих о том, что Китай взвешивает, следует ли поставлять оружие России для поддержки войны против Украины
Об этом идет речь в сообщении WSJ со ссылкой на официальных лиц в администрации США.
"Дискуссии по публичному обнародованию проходят накануне пятничного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного годовщине вторжения России в Украину",- отмечается в сообщении.
При этом указывается, что американская сторона уже несколько раз обращалась в закрытом режиме в Китай по этому поводу и согласовывала свою позицию с союзниками по НАТО.
Кроме того, отмечается, что несколько высокопоставленных представителей стран Запада, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, передали официальное предупреждение представителю китайского правительства Вану Йе во время встреч в Мюнхене в эти выходные.
- Напомним, 27 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обезопасили Китай от поддержки РФ в войне против Украины.
- 18 февраля The Wall Street Journal сообщил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.
- А чиновники США утверждали , что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине: говорится о форме или даже бронежилете. Поэтому после этого госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И , что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений".
- Позже постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай о принятии решения о предоставлении России летальной военной помощи.
- 22 февраля спикер МИД Китая возразил , что страна будет поставлять РФ летальное оружие.
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