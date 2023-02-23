Об этом идет речь в сообщении WSJ со ссылкой на официальных лиц в администрации США.

"Дискуссии по публичному обнародованию проходят накануне пятничного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного годовщине вторжения России в Украину",- отмечается в сообщении.

При этом указывается, что американская сторона уже несколько раз обращалась в закрытом режиме в Китай по этому поводу и согласовывала свою позицию с союзниками по НАТО.

Кроме того, отмечается, что несколько высокопоставленных представителей стран Запада, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, передали официальное предупреждение представителю китайского правительства Вану Йе во время встреч в Мюнхене в эти выходные.