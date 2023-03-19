Об этом в эфире Еспресо заявил эксперт Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов.

"Скорее всего, Китай будет продвигать какой-то вариант, который позволит сохранить лицо Путину. Из опыта переговоров между Ираном и Саудовской Аравией - это будет "нулевой вариант". Это в этом случае "Минск-2". Почему Китай будет его поддерживать? Потому что это соглашение в свое время было одобрено Совбезом ООН. Китай всегда апеллирует в международных отношениях к легитимации, которая, по его мнению, должна реализовываться через ООН, а не через решения США или ЕС", - считает он.