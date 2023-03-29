Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Я думаю, что любая продажа любого вооружения в РФ для любой страны, не являющейся изгнанником, будет огромным риском. Единственная страна, которая пока сохраняет достаточно высокую долю в оборонных контрактах и проектах, общих с Россией это - Индия. Она пытается дистанцироваться - завершить запущенные проекты, где вложены деньги. Информации о новых договоренностях нет. В то же время Россия не может выполнить собственные контракты", - считает он.

Катков подчеркнул, что Китай в случае решения помочь РФ, скорее всего, не будет поставлять оружие официально.

"Если будет принято решение о передаче снарядов, то будут искать максимально обходные пути, чтобы не попасть под западные санкции. Самым плохим, но самым реалистичным сценарием из всех плохих является тот, где Китай может начать производство боеприпасов для РФ, маскируя их происхождение, и передавать их, например, через КНДР. Мне кажется, что такой сценарий будет достаточно быстро зафиксирован и будет сделано все, чтобы этого не происходило", - подытожил эксперт.