Китай хочет захватить Тайвань в "стиле удава" - мирным путем, - Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин убежден, что Китайская Народная Республика стремится захватить Тайвань в "стиле удава", то есть мирным путем
Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"В Китае по отношению к Тайваню очень хотели бы применить "стиль удава" и захватить остров мирным путем. Китайцы сначала хотят получить влияние, как в Гонконге, а затем менять правила, по которым живет Тайвань, ведь там есть ключевые элементы демократии", - отметил Климкин.
Дипломат отметил фундаментальное недоверие между Тайванем и Китаем.
"На Тайване также немало сторонников объединения с Китаем, но с сохранением фундаментальной системы островного государства. Но также есть фундаментальное недоверие между Тайванем и Китаем. Экономическая блокада Поднебесной не удастся - не позволят Соединенные Штаты. Однако в Китае умеют гибридно воевать: от информационной и кибервойны, до фруктовой и овощной. И это только начало", - заметил Павел Климкин.
- 2 августа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- Как 3 августа сообщило издание CNN, Нэнси Пелоси заявила, что посетила Тайвань , чтобы дать понять: США не откажутся от поддержки острова.
- В тот же день политолог Евгений Магда в эфире Еспресо рассказал, что Китай не пойдет на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами Америки из-за мощных экономических связей и конкуренции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.8
Покупка 38.8Продажа 39.76
-
EUR
Покупка 39.09Продажа 40.37
- Актуальное
- Важное