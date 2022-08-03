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Китай хочет захватить Тайвань в "стиле удава" - мирным путем, - Климкин

3 августа, 2022 среда
14:50
Мир

Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин убежден, что Китайская Народная Республика стремится захватить Тайвань в "стиле удава", то есть мирным путем

Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"В Китае по отношению к Тайваню очень хотели бы применить "стиль удава" и захватить остров мирным путем. Китайцы сначала хотят получить влияние, как в Гонконге, а затем менять правила, по которым живет Тайвань, ведь там есть ключевые элементы демократии", - отметил Климкин.

Дипломат отметил фундаментальное недоверие между Тайванем и Китаем.

"На Тайване также немало сторонников объединения с Китаем, но с сохранением фундаментальной системы островного государства. Но также есть фундаментальное недоверие между Тайванем и Китаем. Экономическая блокада Поднебесной не удастся - не позволят Соединенные Штаты. Однако в Китае умеют гибридно воевать: от информационной и кибервойны, до фруктовой и овощной. И это только начало", - заметил Павел Климкин.

  • 2 августа спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
  • Как 3 августа сообщило издание CNN, Нэнси Пелоси заявила, что посетила Тайвань , чтобы дать понять: США не откажутся от поддержки острова.
  • В тот же день политолог Евгений Магда в эфире Еспресо рассказал, что Китай не пойдет на вооруженный конфликт с Соединенными Штатами Америки из-за мощных экономических связей и конкуренции.

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Павел Климкин
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