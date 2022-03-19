Китай хочет от Москвы окончательного оформления своих интересов, – экс-депутат Госдумы

"Эти интересы простираются от Забайкалья и до Дальнего Востока", – сказал он в эфире Espreso.TV.



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Фейгин добавил, что, кроме того, Китаю необходим непосредственный доступ к ресурсам: "Не так, чтобы Москва что-нибудь продавала, а чтобы Китай мог сам добывать, транспортировать, привозить своих рабочих. Примером этого является Казахстан. Там газовая и нефтяная сфера эксплуатируются именно Пекином. Китай хочет уже не просто покупать, он хочет владеть, они хотят полноценно присутствовать на рынке.



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Также Фейгин подчеркнул, что Китаю необходимы экономические зоны своего присутствия внутри России: "Речь пока не идет об отторжении Сибири и Дальнего Востока – об этом пока рано говорить".



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Эксперт отметил, что в перспективе Китай может хотеть военного присутствия в пределах РФ: "Речь идет не непосредственно о китайской армии, а о возможности установить станции отслеживания, спутниковые объекты, радиолокационные станции и так далее".



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