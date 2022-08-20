Китай хочет, чтобы Россия победила, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что Китаю нужно, чтобы Запад был унижен, а сделать это можно только полной победой России над Украиной. Россия и Китай с авторитарными режимами - абсолютно логичные союзники, поэтому Китай в этой войне не является нейтральным
Об этом говорится в эфире Эспрессо.
"Китай хочет победы России в этой войне, потому что он считает, что это война с Западом. Китай хочет, чтобы Россия положила Запад на обе лопатки, дабы чувствовать себя свободно в районе Тайваньского пролива и считать, что у США не будет моральной силы отвечать на военную попытку решения проблемы вокруг Тайваня. Поэтому Китаю нужно, чтобы Запад был унижен, а сделать это можно только при полной победе России над Украиной. Китай не нейтральное государство, а думает о собственных интересах", - отметил журналист.
Виталий Портников подчеркнул, что в интересах Китая еще и то, что Россия истощится в войне, потому что Китаю нужен сателлит, который будет полностью зависеть от него.
"Также Россия создает ядерный зонтик для Китая, потому что количество ядерного арсенала Китая не сравнимо с арсеналом США. Соответственно, Россия с одной стороны - страна с маленькой экономикой и низким цивилизационным уровнем, а с другой - именно та страна, которая может защитить Китай, если он решит пойти на серьезную конфронтацию с США. Россия и Китай с авторитарными режимами являются абсолютно логичными союзниками, поэтому Китай в этой войне не является нейтральным. Однако Китай не хотел бы крушения западной экономики или принимать какие-то шаги, которые приведут к санкциям для китайских компаний, то есть Китай – это осторожный союзник России, но все-таки союзник", - объяснил Портников.
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