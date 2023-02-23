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OPINION

Китай как "брокер мира"

Орест Сохар
23 февраля, 2023 четверг
10:02
Мнение

Си пытается меряться с Байденом своим влиянием на мир

24 февраля Китай обнародует т.н. мирный план урегулирования военного конфликта в Украине. У него не будет реального влияния: китайский лидер Си Цзиньпин пытается объяснить миру, что теперь он главный переговорщик от "оси зла".

"Мирный план" Поднебесной действительно является римейком путинской идеи распределения Украины по корейскому сценарию. Инсайдеры Bloomberg утверждают, что китайская инициатива, среди прочего, предусматривает две важные составляющие:

  • будет включать призывы к прекращению огня;
  • блокировка поставок западного оружия в Украину.

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Китайцы ни словом не упомянули о выводе российских войск из Украины, а значит, речь идет о фактическом замораживании войны по линии разграничения, и разделении Украины на "две Кореи".

Это полностью русский план. Bloomberg считает, что Путин может сделать аналогичные заявления во время выступления во вторник в Москве. Тем самым Китай намекает, что теперь следует говорить с Си

Это полностью русский план. Bloomberg считает, что Путин может сделать аналогичные заявления. Тем самым Китай намекает, что теперь следует говорить с Си.

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На позицию Запада "посредничество" Китая не повлияет, но вызовет резонанс в странах Глобального Юга и "русифицирует" часть голосов ООН. Фактически Пекин формирует новые политические месседжи, под которые собирается официально мобилизовать диктаторские режимы и часть стран третьего мира.

Пекин формирует новые политические месседжи, под которые собирается официально мобилизовать диктаторские режимы и часть третьего мира.

Китай своим "мирным предложением" пытается накачать международный статус Си Цзиньпиня как "глобального государственного деятеля" уровня Байдена, этакого "брокера мира", который берется разрешать проблемные конфликты на планете. Бункерный фюрер сдулся, и его вакантное место в мировой политике собирается заняться на всю голову красный Си.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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