Китай использует военные учения для имитации атак на корабли США — Reuters
Пекин стремится получить стратегический контроль над рядом островов к 2035 году
Об этом сообщает Reuters.
В распоряжении агентства оказался отчет для парламента, который подготовило министерство обороны Тайваня.
Минобороны островного государства регулярно отчитывается о кораблях и воздушных судах Китая, которые фиксируют у линии разграничения. Так, например, по состоянию на 17:00 (12:00 по Киеву) 1 сентября там зафиксировали 8 судов и 53 китайских самолета.
В отчете отмечается, что Китай в дальнейшем укрепляет свою боевую готовность. Основное внимание китайских сил уделялось первой цепи островов, простирающейся от Японии через Тайвань, Филиппины и дальше к Калимантану, охватывая прибрежные моря Китая.
В докладе говорится, что Китай "использует боевые учения для проведения имитационных атак на входящие в первую цепи островов корабли США" и стремится получить стратегический контроль над этой цепью островов до 2035 года.
- 1 сентября Тайвань пообещал контратаковать, если Китай войдет в его территорию.
- 6 августа Тайвань использовал сигнальные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, пролетавшие над его отдаленными островами.
- 30 августа появилось сообщение, что тайваньские солдаты сражаются против китайских беспилотников камнями.
- Китайские беспилотники 30 августа вошли в воздушное пространство округа Цзиньмэнь, в ответ на Тайвань открыл огонь.
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