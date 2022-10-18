Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Китай использую ситуацию, в которую Путин себя загнал, начав войну против Украины. Китаю выгодно использовать слабость России, чтобы покупать дешевую нефть, газ и усиливать свое влияние на российскую экономику", - отметил Коваль.

Эксперт отметил, что президент Китая ни разу не сказал, что будет поддерживать Россию.

"Президент Китая наоборот сказал, что война России против Украины – это не то чего мы хотели, так противоречия между государствами не разрешаются. Китай не помогает России так, как Иран. Америка четко предупредила Китай, если он будет помогать России обходить санкции, то Китай сам подпадает под санкции. Этого сценария Китай хочет избежать. Китай перестраховывает себя и не помогает России так, как хочет Путин", - добавил Коваль.

Через шесть месяцев после вторжения в Украину Россия испытывает серьезный дефицит технологий, вызванный санкциями.

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