Китай использует Россию для ослабления Запада и США, – политолог Кулик
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что Россия не является союзником или партнером Китая.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Китай использует Россию для ослабления Запада и получения выгодных для себя позиций в глобальной игре. Коллективный Запад и США активизируют и указывают на опасность со стороны Китая для глобальной экономики, для геополитических интересов стран. Китай усиливается военно. Китай исходит из вопроса и позиции экономических отношений в позицию военно-политических отношений со странами-соседями. Есть возможность появления китайских военных баз", - заметил Кулик.
Также политолог считает, что Китай видит в России только сырьевую базу.
"Россия для Китая является инструментом давления на своих оппонентов - на Запад и США. Китай не хочет брать на себя какие-либо обязательства в отношении России, напротив он пытается избежать каких-либо обязательств в отношении России. Китай не нуждается в союзниках, он самодостаточный. Россия – это лишь один из попутчиков Китая", - подчеркнул Кулик.
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