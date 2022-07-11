Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Китай использует Россию для ослабления Запада и получения выгодных для себя позиций в глобальной игре. Коллективный Запад и США активизируют и указывают на опасность со стороны Китая для глобальной экономики, для геополитических интересов стран. Китай усиливается военно. Китай исходит из вопроса и позиции экономических отношений в позицию военно-политических отношений со странами-соседями. Есть возможность появления китайских военных баз", - заметил Кулик.

Также политолог считает, что Китай видит в России только сырьевую базу.

"Россия для Китая является инструментом давления на своих оппонентов - на Запад и США. Китай не хочет брать на себя какие-либо обязательства в отношении России, напротив он пытается избежать каких-либо обязательств в отношении России. Китай не нуждается в союзниках, он самодостаточный. Россия – это лишь один из попутчиков Китая", - подчеркнул Кулик.

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