Китай использует Путина для устрашения Запада, - политик Юрий Луценко
Генеральный прокурор Украины 2016-2019 гг Юрий Луценко выразил мнение, что Китай использует президента страны-агрессорки Российской Федерации Владимира Путина для устрашения Запада
Боец Вооруженных сил Украины рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".
"На сегодняшний день только Путин думает, что он - самостоятельный царь. На самом деле Путин - холуй хана из Пекина. Великая китайская панда использует сибирского медведя, по локоть в крови, для устрашения западного мира", - отметил Луценко.
Политик добавил, что распад путинской империи неизбежен - это только вопрос времени.
"Китай хочет торговать, но имеет на цепи варварскую, кровавую и агрессивную тварь, которую использует в своих нуждах. Распад российской империи неизбежен. Путин давно умер. Только вопрос, когда будет опубликован некролог агрессора и его империи", - заметил Юрий Луценко.
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