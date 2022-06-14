Боец Вооруженных сил Украины рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"На сегодняшний день только Путин думает, что он - самостоятельный царь. На самом деле Путин - холуй хана из Пекина. Великая китайская панда использует сибирского медведя, по локоть в крови, для устрашения западного мира", - отметил Луценко.

Политик добавил, что распад путинской империи неизбежен - это только вопрос времени.

"Китай хочет торговать, но имеет на цепи варварскую, кровавую и агрессивную тварь, которую использует в своих нуждах. Распад российской империи неизбежен. Путин давно умер. Только вопрос, когда будет опубликован некролог агрессора и его империи", - заметил Юрий Луценко.

3 июня американские СМИ писали, что Си Цзиньпин поручил своим советникам найти способы финансовой помощи России , но без нарушения санкций.

7 июня издание Washington Post сообщило, чтоКитай тайно строит военно-морскую базу в Камбодже.

12 июня министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ заявил, что США и НАТО должны провести переговоры с Россией , чтобы завершить войну в Украине.

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