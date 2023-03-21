Китай ищет дополнительные источники для усиления своей позиции, – дипломат Чалый

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Объемы и структура экономик Китая и России абсолютно несравнимы. 30% российской торговли – это Китай. В феврале были рекордные цифры по поставкам нефти в Китай за все годы сотрудничества с Россией. Россия становится сырьевым придатком Китая. Зато Китай имеет только 3% своего товарооборота в Россию. Сейчас экономическая ситуация в Китае не лучшая. Китай опасается санкционного влияния, американцы имеют на Китай рычаги влияния, но есть и взаимозависимость. В Китае есть проблемы системного характера. Им нужны технологии, чипы, а некоторые военные технологии в России есть", – объяснил Чалый.

По словам дипломата, Китай интересует рост своего ядерного потенциала и носителей.

"Россия действительно вложила большие деньги в ракеты средней и меньшей дальности, и это главное китайско-российское направление разговоров. Китай хочет использовать Россию в той конкуренции с США, которую Китай поставил целью. Китай имеет долгосрочные цели. Некоторые вещи, обсуждаемые в Москве за закрытыми дверями касаются именно поиска Китаем дополнительных источников для усиления своей конкурентной позиции, как в экономике, так и в военном плане", - отметил Чалый.