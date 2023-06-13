Об этом заявила директор Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США Джен Истерли, сообщает Reuters.

По ее словам, хакеры могут атаковать такие сферы как водоснабжение, железнодорожное сообщение.

"Я думаю, что это реальная угроза, к которой мы должны быть готовы, нужно сосредоточиться и повысить устойчивость к ней", - сказала она.

Кроме того, Истерли также предупредила, что американцам нужно быть готовыми к вероятности того, что китайские хакеры смогут обойти их защиту и нанесут ущерб инфраструктуре.

"Учитывая огромный характер угрозы со стороны китайских государственных деятелей, учитывая размер их возможностей, учитывая, сколько ресурсов и усилий они вкладывают в это, нам будет очень и очень трудно предотвратить сбои", - подчеркнула она.

Что известно о конфликте Китая и США

Конфликт между Китаем и США является сложным и многоаспектным. Он включает в себя торговые споры, соревнования за глобальное лидерство в технологиях и влиянии, разногласия во взглядах на права человека и демократию, а также напряженности в регионе Южно-Китайского моря.

8 мая Reuters написали, что Соединенные Штаты Америки и Китай заявили, что стремятся стабилизировать китайско-американские отношения после их глубокой заморозки. Позже советник по национальной безопасности США Джейк Салливан провел встречу с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором офиса Комиссии по иностранным делам Ван I.

23 мая США подписали новое Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Папуа-Новой Гвинеей на фоне усилий Вашингтона по противостоянию экспансии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

25 мая сообщалось, что хакерская группа Volt Typhoon, спонсируемая Китаем, осуществила кибератаку на американскую критическую инфраструктуру в Гуаме.

30 мая министр обороны США Ллойд Остин хотел встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре, но Пекин отклонил просьбу. После чего министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что конфликт между КНР и США станет "катастрофой для мира" и подчеркнул , что его государство стремится к переговорам, а не к конфронтации.

Позже, 11 июня, в Соединенных Штатах признали существование китайской шпионской базы на Кубе еще с 2019 года. Она является частью глобальных усилий Пекина по совершенствованию своих возможностей сбора разведданных.