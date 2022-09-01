Китай имитирует атаки на Военно-морские силы США, – минобороны Тайваня
Вооруженные силы Китая на учениях симулируют нападения на корабли Военно-морских сил США и стремятся помешать иностранным силам прийти на помощь Тайваню в случае войны
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет министерства обороны Тайваня.
В отчете для парламента, представленном минобороны Тайваня, говорится, что Китай продолжает укреплять свою боевую готовность к нападению на остров. КНР сосредотачивает свои усилия на первой цепи островов, которая проходит от Японии через Тайвань, Филиппины и дальше до Борнео, окружая прибрежные моря Китая.
Отмечается, что Китай "использует боевые учения для имитации атак на корабли США, которые заходят за цепь первых островов", и намеревается получить стратегический контроль над этой цепью островов до 2035 года.
Китай считает самоуправный Тайвань своей территорией и поднимает вопрос о возможности его аннексии. США поддерживают неформальные отношения и оборонные связи с Тайванем.
Известно, что напряженность в отношениях Китая и Тайваня возросла после визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
- 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
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