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Китай имитирует атаки на Военно-морские силы США, – минобороны Тайваня

1 сентября, 2022 четверг
18:12
Мир

Вооруженные силы Китая на учениях симулируют нападения на корабли Военно-морских сил США и стремятся помешать иностранным силам прийти на помощь Тайваню в случае войны

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет министерства обороны Тайваня.

В отчете для парламента, представленном минобороны Тайваня, говорится, что Китай продолжает укреплять свою боевую готовность к нападению на остров. КНР сосредотачивает свои усилия на первой цепи островов, которая проходит от Японии через Тайвань, Филиппины и дальше до Борнео, окружая прибрежные моря Китая.

Отмечается, что Китай "использует боевые учения для имитации атак на корабли США, которые заходят за цепь первых островов", и намеревается получить стратегический контроль над этой цепью островов до 2035 года.

Китай считает самоуправный Тайвань своей территорией и поднимает вопрос о возможности его аннексии. США поддерживают неформальные отношения и оборонные связи с Тайванем.

Известно, что напряженность в отношениях Китая и Тайваня возросла после визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

  • 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
  • 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.

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