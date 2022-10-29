Об этом в эфире Эспрессо заявил китаевед Алексей Коваль.

"Китай помогает России, но с выгодой для себя. Если Россия продает сейчас уголь дважды дешевле, чем он стоит на мировом рынке – то почему бы его не покупать. Для Китая это нормальная практика – пользоваться теми условиями, в которые Россия сама себя загнала", – отметил он.

По его мнению, у Китая будет в дальнейшем выгода от того, что Россия делает.

"Это не значит, что он помогает ей, то есть Путин недоволен тем, как Китай помогает – он ожидал большей и активной поддержки. Такая ситуация сохранится – Китай будет использовать РФ в ее нынешних условиях", – подытожил Коваль.