Китай имеет выгоду из РФ, а Путин не удовлетворен уровнем поддержки Пекина, - китаевед Коваль
Китай будет использовать РФ в ее нынешних условиях, президент Владимир Путин недоволен помощью КНР – он ожидал большей и активной поддержки
Об этом в эфире Эспрессо заявил китаевед Алексей Коваль.
"Китай помогает России, но с выгодой для себя. Если Россия продает сейчас уголь дважды дешевле, чем он стоит на мировом рынке – то почему бы его не покупать. Для Китая это нормальная практика – пользоваться теми условиями, в которые Россия сама себя загнала", – отметил он.
По его мнению, у Китая будет в дальнейшем выгода от того, что Россия делает.
"Это не значит, что он помогает ей, то есть Путин недоволен тем, как Китай помогает – он ожидал большей и активной поддержки. Такая ситуация сохранится – Китай будет использовать РФ в ее нынешних условиях", – подытожил Коваль.
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