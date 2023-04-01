Китай играет на истощение всех ключевых игроков, - Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. дипломат Павел Климкин считает, что Китай тестирует красные линии Запада
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
Китай не предлагает никакой формулы мира, Китай не предлагает мирного плана. Китай публично вышел с принципами, но эти принципы открывают ящик Пандоры. Китай хочет зафиксировать эти принципы. Но что эти принципы означают и как их выполнить? Дискуссия невозможна без Китая, китайские амбиции гораздо шире. Китай хочет принять участие в дискуссиях по архитектуре европейской безопасности. Китай хочет возобновления американско-российских контрактов по выполнению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, но без Китая", - пояснил Климкин.
По словам дипломата, Китай видит, что российский режим становится слабее и его можно использовать и эксплуатировать.
"Ситуация вокруг возможного размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, с одной стороны, противоречит Китаю. Китай частично контролирует Лукашенко и тестирует красные линии Запада. Китайцам выгодно, чтобы все были слабее. Китай видит, что российский режим становится слабее и его можно использовать и эксплуатировать. Но Китай считает, что из-за помощи Украине Запад также сфокусирован на войне. Китай и дальше будет осторожно играть на повышение ставок и истощение всех ключевых игроков, кого он считает конкурентами или врагами", - добавил Климкин.
- Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Кремль лжет и пренебрегает даже теми, кого объявляет своими стратегическими партнерами
- Кремлевский диктатор Владимир Путин 31 марта одобрил новую концепцию внешней политики РФ, направленную на создание потенциальной антизападной коалиции
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное