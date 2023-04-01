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Китай играет на истощение всех ключевых игроков, - Климкин

1 апреля, 2023 суббота
21:51
война с Россией

Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. дипломат Павел Климкин считает, что Китай тестирует красные линии Запада

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Китай не предлагает никакой формулы мира, Китай не предлагает мирного плана. Китай публично вышел с принципами, но эти принципы открывают ящик Пандоры. Китай хочет зафиксировать эти принципы. Но что эти принципы означают и как их выполнить? Дискуссия невозможна без Китая, китайские амбиции гораздо шире. Китай хочет принять участие в дискуссиях по архитектуре европейской безопасности. Китай хочет возобновления американско-российских контрактов по выполнению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, но без Китая", - пояснил Климкин.

По словам дипломата, Китай видит, что российский режим становится слабее и его можно использовать и эксплуатировать.

"Ситуация вокруг возможного размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, с одной стороны, противоречит Китаю. Китай частично контролирует Лукашенко и тестирует красные линии Запада. Китайцам выгодно, чтобы все были слабее. Китай видит, что российский режим становится слабее и его можно использовать и эксплуатировать. Но Китай считает, что из-за помощи Украине Запад также сфокусирован на войне. Китай и дальше будет осторожно играть на повышение ставок и истощение всех ключевых игроков, кого он считает конкурентами или врагами", - добавил Климкин.

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