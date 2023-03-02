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OPINION

Китай играет краплеными картами

Игорь Гулик
2 мартa, 2023 четверг
20:05
Мнение

Не прошло и месяца со времени, когда Си Цзиньпин и Путин обещали друг другу углубить двусторонние отношения

Пока мир с большим интересом изучает пекинский план "украинского урегулирования", а эксперты наперегонки соревнуются в выяснении подлинных мотивов "дядюшки Си", правительство Поднебесной взялось за настоящую революцию географических топонимов. Причем речь идет о названиях населенных пунктов и территорий, которые - о чудо! – до сих пор принадлежат "союзнику" и "великому партнеру" – России. Да, они раньше исторически принадлежали Китаю, но, скажите, разве странностью в современном мире есть искреннее стремление вернуть себе "неоправданные подарки" (Путин)?

Минприроды Китая 14 февраля 2023 года на правительственном портале опубликовало перечень таких "сувениров" в рамках пункта №14 относительно изменения общедоступных географических карт КНР. Речь идет о добавлении аутентичных китайских названий к наименованию городов Владивосток (Хайшэньвай), Уссурийск (Шуанченцзы), Хабаровск (Боли), Благовещенск (Хайланьбао), остров Сахалин (Куэдао), Нерчинск (Нибучу), Нерчинск (Нибучу). Становой хребет (Вайсинань-лин). Ну, чтобы тамошние жители, пока еще формальные "рассеянные" постепенно привыкали к новым топонимам, а не ломали челюсти, произнося их, когда там начнут развеваться китайские флаги.

Интересно: думал ли кремлевский бункерный дед над тем, какой ящик Пандоры он приоткрывает, врываясь в Украину? Думали ли московские стратеги, что именно эрефия может стать мишенью территориальных посягательств соседей? Ибо реально же вдоль нынешних границ России расположены "достояние" прошлых агрессивных войн и незаконных аннексий.

Думал ли кремлевский бункерный дед над тем, какой ящик Пандоры он приоткрывает, врываясь в Украину? Думали ли московские стратеги, что именно эрефия может стать мишенью территориальных посягательств соседей? Ибо реально же вдоль нынешних границ России расположено "достояние" прошлых агрессивных войн и незаконных аннексий

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Пекин играет краплеными картами даже на географических картах. Как только "китайский мирный план" поддержали в Казахстане, как туда немедленно высадился российский дипломатический десант, предвкушая неладное. Потому что для Астаны, разумеется, именно КНР является гарантом московских посягательств, а недавний пример участия "партнеров из ОДКБ" в укрощении антитокаевского бунта оставил довольно неприятный привкус. Хотя считать Пекин стопроцентной панацеей я бы, например, не осмелился. Ибо вдруг минприроды коммунистической империи захочет опубликовать список казахских пунктов с "историческими названиями".

Замечу, что время для бумажных претензий к России избрали довольно циничным способом. Ведь это в правительственных офисах Китая родились те "12 пунктов мира в Украине", первый и, надо полагать, фундаментальный, звучит так: "Уважение к суверенитету всех стран".

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Более того. Не прошло и месяца с момента, когда Си Цзиньпин и Путин обещали друг другу углубить двусторонние отношения. Хотя это не мешает пекинским чиновникам в частных беседах с западными СМИ откровенно говорить, что "Путин сошел с ума. Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай не должен просто следовать за Россией".

Не прошло и месяца с момента, когда Си Цзиньпин и Путин обещали друг другу углубить двусторонние отношения. Хотя это не мешает пекинским чиновникам в частных беседах с западными СМИ откровенно говорить, что "Путин сошел с ума. Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай не должен просто следовать за Россией"4

В случае с топонимами мне, вы же понимаете, совсем не интересен суверенитет России. Скорее, наоборот. Тем более что ползучая аннексия КНР на российском Дальнем Востоке и в Сибири длится довольно долго. Но ради доверия к своим же "миротворческим усилиям" можно было бы и воздержаться от схожих откровенно экспансионистских документов.

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В Пекине давно поняли, что путинская Россия – это истукан на глиняных ногах, который упал бы и без кровавой авантюры в Украине. И в Москве, кажется, смирились с позорной ролью "младшего партнера" для китайцев. Смирились не от хорошей жизни, а потому, что Путину и его стае катастрофически не хватает оружия и других ресурсов для продолжения провальной "СВО". А санкции цивилизованного мира заставляют Москву искать рынки сбыта для своих энергоносителей, чтобы заработать хотя бы копеечку для кормления милитарного молоха.

Примечательно, что белорусский диктатор Лукашенко также обратил свой взгляд на Восток, подавшись в Пекин с официальным визитом. Похоже, что, чувствуя приближение российской катастрофы, он ищет запасный спасательный круг, чтобы удержаться у власти. Непосредственно влезать в проигранную войну на стороне лузера и проигравшего "Луке" явно не хочется. А жить без могущественного суверена белорусский глава колхоза не привык, да и не умеет.

Поэтому "дядюшка Си" может безо всяких оговорок играть краплеными географическими картами, переименовывать на свой манер сколько угодно сейчас российских территорий и городов. В конце концов они рано или поздно упадут под ноги китайского мандарина, как спелые груши. Если, конечно, коренные народы тех территорий, как и раньше, смирятся с властью очередного оккупанта.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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