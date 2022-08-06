Китай игнорирует многочисленные звонки из Пентагона на фоне учений вблизи Тайваня, - Politico
В минобороны Китая уже неделю игнорируют общение с Пентагоном на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном через Тайвань.
Об этом сообщает Politico .
По информации источников, представители военного командования КНР не отвечают на многочисленные звонки американских коллег. В частности, они проигнорировали попытки связаться с ними министра обороны США Ллойда Остина и главу комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.
Эксперты назвали молчание Пекина недальновидным и безрассудным шагом, увеличивающим риск эскалации напряженной ситуации. Последний контакт США и КНР на уровне начальников штабов прошел еще 7 июля.
Военные Китая начали масштабные учения у Тайваня в ответ на визит на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
- 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
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