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Китай игнорирует многочисленные звонки из Пентагона на фоне учений вблизи Тайваня, - Politico

6 августа, 2022 суббота
06:58
Мир

В минобороны Китая уже неделю игнорируют общение с Пентагоном на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном через Тайвань.

Об этом сообщает Politico .

По информации источников, представители военного командования КНР не отвечают на многочисленные звонки американских коллег. В частности, они проигнорировали попытки связаться с ними министра обороны США Ллойда Остина и главу комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.

Эксперты назвали молчание Пекина недальновидным и безрассудным шагом, увеличивающим риск эскалации напряженной ситуации. Последний контакт США и КНР на уровне начальников штабов прошел еще 7 июля.

Военные Китая начали масштабные учения у Тайваня в ответ на визит на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

  • 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
  • 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.

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Китай
Тайвань
США
Ллойд Остин
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