Об этом сообщает Politico .

По информации источников, представители военного командования КНР не отвечают на многочисленные звонки американских коллег. В частности, они проигнорировали попытки связаться с ними министра обороны США Ллойда Остина и главу комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.

Эксперты назвали молчание Пекина недальновидным и безрассудным шагом, увеличивающим риск эскалации напряженной ситуации. Последний контакт США и КНР на уровне начальников штабов прошел еще 7 июля.

Военные Китая начали масштабные учения у Тайваня в ответ на визит на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.

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