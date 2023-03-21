Китай и Запад имеют общий интерес относительно войны в Украине, - дипломат Самарский
Китай и Запад имеют определенные общие интересы в отношении этой войны. Они совпадают в том, что ни Запад, ни Китай не хотят проигрыша России
Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Александр Самарский.
"У Китая и Запада есть определенные общие интересы относительно этой войны. Они совпадают в том, что ни Запад, ни Китай не хотят проигрыша России, просто Запад хочет, чтобы Украина победила, но так, чтобы РФ не проиграла. Китаю проигрыш России совсем не интересен , потому что еще они найдут такую целостную страну с президентом, от которого у него будет все что угодно", - сказал он.
По мнению дипломата, Китаю не нужна дальнейшая война, которая в случае поставок оружия будет сопровождаться аналогичными поставками Украине.
"При условии очень низкого качества российской армии это может привести к непредсказуемым внутриполитическим событиям в самой РФ, вплоть до распада. Я уверен, чтобы вариант распада России уже проработан в Китае. Это для них все же не главный и не самый интересный вариант", – подытожил Самарский.
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