Китай и ЮАР договорились продолжить содействие политическому урегулированию войны в Украине
Китай и Южная Африка заявили, что разрешить "конфликт" на территории Украины можно только путем диалога и переговоров. Поэтому они стремятся продолжать способствовать его политическому урегулированию
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух государств Си Цзиньпина и Сирила Рамафосы, текст которого публикует Xinhua .
Отмечается, что ЮАР и КНР поддерживают глобальную систему, в центре которой находится ООН, справедливый международный порядок на основе международного права, регулирующего отношения между государствами, а также на цели и принципы Устава ООН, в том числе принципы уважения к национальному суверенитету и территориальной целостности.
"Обе стороны согласились, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом разрешения конфликта в Украине, и они будут продолжать содействовать мирным переговорам и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта", - отмечается в заявлении.
Кроме того, Китай приветствовал недавнюю украинско-российскую миротворческую миссию лидеров африканских государств.
В свою очередь Южная Африка обратила внимание на усилия Китая по содействию и укреплению отношений между государствами, основанных на инклюзивной многосторонности, и приветствовала Китай за его лидерскую роль в продвижении мирного глобального сотрудничества. На что Китай выразил поддержку более значимой роли Южной Африки в ООН, G20 и других многосторонних механизмах.
Также Китай поддержал председательство Южной Африки в G20 в 2025 году.
Саммит БРИКС: что известно
В южноафриканском Йоханнесбурге во вторник, 22 августа, стартовал саммит лидеров стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Он продлится до 24 августа.
На встрече речь пойдет о расширении использования местных валют стран-членов блока. Также будут обсуждаться и расширения блока.
В частности, российский диктатор принимает участие в саммите дистанционно, вместо него в ЮАР поехал министр иностранных дел Сергей Лавров. 22 августа Владимир Путин в обращении к участникам заявил, что Россия готова вернуться к "зерновому соглашению", в случае выполнения ее требований.
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