Китай и ЮАР договорились продолжить содействие политическому урегулированию войны в Украине

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух государств Си Цзиньпина и Сирила Рамафосы, текст которого публикует Xinhua .

Отмечается, что ЮАР и КНР поддерживают глобальную систему, в центре которой находится ООН, справедливый международный порядок на основе международного права, регулирующего отношения между государствами, а также на цели и принципы Устава ООН, в том числе принципы уважения к национальному суверенитету и территориальной целостности.

"Обе стороны согласились, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом разрешения конфликта в Украине, и они будут продолжать содействовать мирным переговорам и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Китай приветствовал недавнюю украинско-российскую миротворческую миссию лидеров африканских государств.

В свою очередь Южная Африка обратила внимание на усилия Китая по содействию и укреплению отношений между государствами, основанных на инклюзивной многосторонности, и приветствовала Китай за его лидерскую роль в продвижении мирного глобального сотрудничества. На что Китай выразил поддержку более значимой роли Южной Африки в ООН, G20 и других многосторонних механизмах.

Также Китай поддержал председательство Южной Африки в G20 в 2025 году.

Саммит БРИКС: что известно

В южноафриканском Йоханнесбурге во вторник, 22 августа, стартовал саммит лидеров стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Он продлится до 24 августа.

На встрече речь пойдет о расширении использования местных валют стран-членов блока. Также будут обсуждаться и расширения блока.

В частности, российский диктатор принимает участие в саммите дистанционно, вместо него в ЮАР поехал министр иностранных дел Сергей Лавров. 22 августа Владимир Путин в обращении к участникам заявил, что Россия готова вернуться к "зерновому соглашению", в случае выполнения ее требований.