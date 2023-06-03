Китай и Украина договорились расширить военную связь, - Bloomberg
Министр обороны Китая Ли Шанфу и Алексей Резников договорились расширить военную связь
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источника, после встречи на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", министр обороны Китая Ли Шанфу предложил использовать "все возможные средства", чтобы попытаться прекратить войну, а также пообещал расширить военную связь с Украиной.
"Они готовы к общению для расширения контактов между украинским и китайским военным руководством. Надеюсь, мы увидим какую-нибудь динамику после встречи", — сказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.
Справка Диалог Шангри-Ла – крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) форум по безопасности. В этом году он проходит в Сингапуре 2-4 июня.
- 2 июня министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Сингапур для участия в форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла".
- В первый день Резников встретился с сингапурским, австралийским, новозеландским коллегами, а также с главой Пентагона.
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