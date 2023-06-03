Китай и Украина договорились расширить военную связь, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, после встречи на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла", министр обороны Китая Ли Шанфу предложил использовать "все возможные средства", чтобы попытаться прекратить войну, а также пообещал расширить военную связь с Украиной.

"Они готовы к общению для расширения контактов между украинским и китайским военным руководством. Надеюсь, мы увидим какую-нибудь динамику после встречи", — сказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Справка Диалог Шангри-Ла – крупнейший в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) форум по безопасности. В этом году он проходит в Сингапуре 2-4 июня.