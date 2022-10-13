Китай и Турция помогают России обходить санкции, истощающие экономику РФ, - EUObserver
Санкции ЕС "подтапливают" способность России финансировать войну против Украины, но Китай и Турция помогают ей обходить введенные Западом ограничения
Об этом ссылаясь на внутренний отчет Европейской комиссии, пишет издание EUObserver.
Согласно анализу Еврокомиссии, больше всего санкции ЕС ударили по энергетическому и банковскому секторам России. Ей удалось переориентировать лишь две трети европейского экспорта нефти, которая продается "со значительной скидкой в размере около 25 долларов за баррель".
Хотя из-за резкого роста цен на энергоносители профицит бюджета России составил 8 миллиардов евро в первой половине 2022 года, добыча российской нефти в августе снизилась на 10%, а газа – на 22% в годовом исчислении. Дополнительно ситуацию усугубит нефтяное эмбарго ЕС, которое заработает в декабре.
Банковский сектор России тоже пострадал от европейских санкций: да, российские кредиторы закрыли 670 отделений, а государство должно рекапитализировать банки, что может обойтись в два триллиона рублей. Кроме того, международные инвесторы почти не заинтересованы в покупке российских облигаций.
"В результате комбинированного влияния самой войны и санкций Россия вошла в затяжную рецессию, которая может продолжаться в течение значительного периода. Планы российского министерства финансов покрыть дефицит бюджета в течение следующих трех лет за счет внутренних заимствований не выглядят правдоподобными", – отмечается в отчете.
В то же время, в Еврокомиссии предупреждают, что Китай и Турция играют ведущую роль в помощи России обойти санкции ЕС. Так, экспорт 30 крупнейших товарных позиций РФ, попавших под санкции ЕС и США, в Китай в августе вырос на 20% в годовом исчислении.
Стоимость турецкого экспорта в Россию почти удвоилась со второго квартала 2022 года, и такая же тенденция наблюдается в нескольких ключевых секторах экономики.
По подсчетам Европейской комиссии санкции ЕС также заблокировали годовой экспорт РФ в размере 90 миллиардов евро, что привело к падению российского производства стали на 30% и пиломатериалов на 90%.
Также было заблокировано 30 млрд евро ежегодного импорта Россией высокотехнологичной и промышленной продукции из ЕС. А государства-члены блока заморозили 17,4 млрд евро активов российских граждан.
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