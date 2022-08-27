Китай и США могут договориться о судьбе Путина, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".



"Путина больше интересует собственную жизнь. И он понимает сейчас, что ему срочного нужно добиваться перемирия. Поэтому он не пошел на эту провокацию. Но почему не пошел? Он совершил преступление. Были убиты 20 человек в атаке на поезд в Днепропетровской области, но на полномасштабные преступления – ковровая бомбардировка Киева, ликвидация военно-политического руководства Украины, которых от него требовали ультрафашисты, он не ушел. Потому что он хочет жить", - подчеркнул Пионтковский.



Политолог считает, что Запад должен использовать желание Путина жить для полной капитуляции России.

"Желание Путина жить нужно эксплуатировать Западу и Украине, готовя для него сценарий ухода с политической арены, и может быть из России, с сохранением жизни. На днях я много размышлял на эту тему и мне пришла в голову такая идея, что неплохо бы американцам поговорить о Китайцы могут уговорить его, он им поверит - предложить забрать всех своих ребятишек, любовниц, любимого друга Ковальчука или Патрушева, и поехать в Китай, чтобы там зажиточно жить. не хочет судьбы Каддафи, он понимает, что этот лом уже стучит ему в спину, и мне кажется, что при удачном разговоре с китайскими товарищами, которые также не заинтересованы в продолжении войны по экономическим причинам, все может получиться, они же устроили свой тест. Толкая Путина на войну, они руководствовались словами Лао-Цзы: "Мудрый должен сидеть на берегу реки и ждать, пока труп врага проплывет мимо тебя. Они ждали, какой труп проплывет. Если бы Запад, американцы не осмелились предоставить военную помощь и Путин победил бы, так перед ними проплыл бы труп американского врага. А сейчас перед ними явно плывет труп Путина. Нужно убедить их подобрать этот труп", - добавил он.