Китай и Россия заблокировали коммюнике G20 об осуждении действий РФ в Украине, - Reuters

Об этом информирует Reuters .

Источники издания отмечают, что США и их союзники по G7 настаивают на том, чтобы в коммюнике прямо осудили Россию за полномасштабное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. В то же время, российская и китайская делегации выступили против этого. Сама Россия, являющаяся членом G20, продолжает называть свои действия в Украине "специальной военной операцией" и избегает названий "война" или "вторжение".

Индия, председательствующая в G20 в этом году, во время саммита настаивала на том, чтобы в коммюнике не использовали слово "война". В то же время, страна придерживается преимущественно нейтральной позиции, отказывается осуждать действия РФ и ищет дипломатическое решение. Также она значительно увеличила закупки российской нефти, отмечает издание.

Министры финансов Франции Бруно Ле Мер и Германии Кристиан Линднер заявили, что G20 не должны отступать от своей предварительной критики России, в том числе от совместного заявления, согласованного на саммите G20 на Бали в Индонезии в ноябре прошлого года. Там говорилось о том, что "большинство членов решительно осуждают войну в Украине". Также там признается, что некоторые страны видят конфликт по-разному.

"Или мы говорим на одном языке, или мы не подписываем итоговое коммюнике", - сказал Ле Мер, а Линднер отметил, что G20 нужна абсолютная ясность, поскольку это "война, инициированная Путиным".

Источник издания в G20 сообщил, что переговоры по коммюнике были сложными из-за того, что Китай и Россия блокировали позиции западных стран.

"Индия хочет придерживаться формулировок, принятых на Бали", – сказал источник Reuters.

Также отмечается, что консенсус относительно коммюнике маловероятен. По информации источника и нескольких чиновников, если не будет сюрприза в последнюю минуту, встреча, вероятно, закончится заявлением принимающей стороны. В этом заявлении будут подведены итоги дискуссий.

"В отсутствие консенсуса Индия может выступить с итоговым заявлением председательствующей страны", - подчеркнул один из чиновников.