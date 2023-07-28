Китай и Россия усилили экономическое партнерство, что способствовало смягчению давления западных санкций, - разведка США

Об этом говорится в отчете Офиса директора Национальной разведки США, опубликованном демократическим меньшинством Палаты представителей Конгресса.

"Китай стал еще более важным экономическим партнером России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Пекин использует различные механизмы экономической поддержки России, смягчающие как влияние западных санкций, так и меры экспортного контроля", - пишут в отчете.

Отмечают, что Китай, в частности, увеличил закупки российских энергоносителей. Речь идет о нефти и газе, которые были перенаправлены из Европы. Также было заметно увеличено использование юаня и собственной финансовой инфраструктуры в коммерческих отношениях с РФ. Благодаря этому российские компании смогли осуществлять финансовые операции, несмотря на ограничения Запада.

В отчете также сообщают о том, что Китай предположительно предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для использования в Украине в военных целях. Речь, в частности, о навигационном оборудовании, технологиях постановки помех и части истребителей.

Кроме того, в документе отмечают, что с 2021 года КНР увеличила экспорт полупроводников в Россию. В то же время РФ, несмотря на жесткие санкции и экспортный контроль, получает и полупроводники на сотни миллионов долларов, изготовленные в США или под американскими брендами.

"Разведка не имеет достаточной отчетности, чтобы оценить, преднамеренно ли Пекин препятствует правительству Соединенных Штатов проверкам экспортного контроля конечного использования, включая интервью и расследование, в КНР", - подчеркнули в отчете.