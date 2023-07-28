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Китай и Россия усилили экономическое партнерство, что способствовало смягчению давления западных санкций, - разведка США

28 июля, 2023 пятница
07:43
Война с Россией

Китай усилил экономическое партнерство с Россией, из-за чего давление западных санкций в сфере экспортного контроля смягчилось

Об этом говорится в отчете Офиса директора Национальной разведки США, опубликованном демократическим меньшинством Палаты представителей Конгресса.

"Китай стал еще более важным экономическим партнером России после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Пекин использует различные механизмы экономической поддержки России, смягчающие как влияние западных санкций, так и меры экспортного контроля", - пишут в отчете.

Отмечают, что Китай, в частности, увеличил закупки российских энергоносителей. Речь идет о нефти и газе, которые были перенаправлены из Европы. Также было заметно увеличено использование юаня и собственной финансовой инфраструктуры в коммерческих отношениях с РФ. Благодаря этому российские компании смогли осуществлять финансовые операции, несмотря на ограничения Запада.

В отчете также сообщают о том, что Китай предположительно предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для использования в Украине в военных целях. Речь, в частности, о навигационном оборудовании, технологиях постановки помех и части истребителей.

Кроме того, в документе отмечают, что с 2021 года КНР увеличила экспорт полупроводников в Россию. В то же время РФ, несмотря на жесткие санкции и экспортный контроль, получает и полупроводники на сотни миллионов долларов, изготовленные в США или под американскими брендами.

"Разведка не имеет достаточной отчетности, чтобы оценить, преднамеренно ли Пекин препятствует правительству Соединенных Штатов проверкам экспортного контроля конечного использования, включая интервью и расследование, в КНР", - подчеркнули в отчете.

  • 24 июля издание Politico сообщило, что Китай может тайно поставлять России нелетальную оснастку и товары двойного назначения для ее армии - об этом свидетельствуют таможенные документы.
Мир
Россия
Китай
санкции против России
США
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