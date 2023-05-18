Об этом пишет Bloomberg.

"Группа семи" сталкивается с коллективными вызовами и экономическими испытаниями, поскольку президент РФ Владимир Путин продолжает войну против Украины, а постпандемический Китай активно наращивает свое экономическое и стратегическое влияние.

Отмечено, что это одни из главных вещей, на которых лидеры "Большой семерки" - США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада сосредоточятся во время встречи в Хиросиме. В частности, одним из самых больших вызовов для "Большой семерки" является привлечение стран за пределами группы, особенно тех, которые называют Глобальным Югом – в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в странах Азии.

Кроме того, лидеры G7 объединятся со своими коллегами из Европейского Союза в Японии, чтобы найти пути устранения лазейок обхода санкций, введенных против РФ. Они обсудят возможность почти полного запрета на экспорт в Россию.

Также должна пройти единая демонстрация поддержки Украины, которая готовится к контрнаступлению.

Bloomberg обращает внимание, что лидеры "Большой семерки" сталкиваются с вопросом, как бороться с Китаем.

Проблема заключается в том, что, несмотря на все разговоры о диверсификации цепей поставок, поддержке промышленности и создании самодостаточности в технологическом пространстве, страны G7 остаются в определенной степени зависимыми от второй по величине экономики мира.