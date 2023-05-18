Китай и Россия станут ключевыми темами саммита G7, - Bloomberg
В ходе встречи стран-участниц G7 в японской Хиросиме лидеры обсудят ограничение лазейок для обхода санкций против РФ и борьбу за влияние с Китаем
Об этом пишет Bloomberg.
"Группа семи" сталкивается с коллективными вызовами и экономическими испытаниями, поскольку президент РФ Владимир Путин продолжает войну против Украины, а постпандемический Китай активно наращивает свое экономическое и стратегическое влияние.
Отмечено, что это одни из главных вещей, на которых лидеры "Большой семерки" - США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада сосредоточятся во время встречи в Хиросиме. В частности, одним из самых больших вызовов для "Большой семерки" является привлечение стран за пределами группы, особенно тех, которые называют Глобальным Югом – в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в странах Азии.
Кроме того, лидеры G7 объединятся со своими коллегами из Европейского Союза в Японии, чтобы найти пути устранения лазейок обхода санкций, введенных против РФ. Они обсудят возможность почти полного запрета на экспорт в Россию.
Также должна пройти единая демонстрация поддержки Украины, которая готовится к контрнаступлению.
Bloomberg обращает внимание, что лидеры "Большой семерки" сталкиваются с вопросом, как бороться с Китаем.
Проблема заключается в том, что, несмотря на все разговоры о диверсификации цепей поставок, поддержке промышленности и создании самодостаточности в технологическом пространстве, страны G7 остаются в определенной степени зависимыми от второй по величине экономики мира.
- Группа семи обсуждает пути передачи Украине российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения РФ.
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