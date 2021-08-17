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Главная Мир Китай и Россия решили не признавать Высокого Представителя ЕС в Боснии и Герцеговине

Китай и Россия решили не признавать Высокого Представителя ЕС в Боснии и Герцеговине

17 августа, 2021 вторник
18:36

Китай и Россия объявили, что считают незаконным назначение Кристиана Шмидта на должность Высокого представителя в Боснии и Герцеговине, которая была введена в соответствии с Дейтонскими соглашениями

Об этом сообщает боснийский телеканал РТРС .

В ноте указывается, что, поскольку проект резолюции о назначении Высокого представителя, предложенный Китаем и Россией в Совете Безопасности ООН, не был принят, китайская сторона считает назначение нового представителя незаконным.

Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов ранее заявил, что его страна также не признает законность и легитимность избрания Шмидта, и сказал, что не намерен сотрудничать со Шмидтом.

Кристиана Шмидта назначили на эту должность в мае, официально он начал работать с 1 августа.

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Высокий представитель в Боснии и Герцеговине - должность, созданная для выполнения Дейтонского мирного соглашения в 1995 году.

Справка. Высокий представитель в Боснии и Герцеговине - должность, созданная для выполнения Дейтонского мирного соглашения. Он, кроме всего прочего, имеет право в случаях, если стороны в БиГ не придут к соглашению, выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми органами власти БиГ.

Валентин Инцко работал в должности Высокого представителя в Боснии и Герцеговине 12 лет. Весной этого года он подал в отставку.

В мае послы государств - членов Управляющего комитета Рады по имплементации мира в Боснии и Герцеговине официально назначили следующим Верховным представителем в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта (Германия). Шмидт сменил Инцко в должности 1 августа с. г.

Его полномочия признают все участники мирного процесса в Боснии и Герцеговине, кроме России и Республики Сербской, которые считают, что эту должность нужно отменить.

Россия
Китай
Босния и Герцеговина
геополитика
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