Китай и Россия решили не признавать Высокого Представителя ЕС в Боснии и Герцеговине
Китай и Россия объявили, что считают незаконным назначение Кристиана Шмидта на должность Высокого представителя в Боснии и Герцеговине, которая была введена в соответствии с Дейтонскими соглашениями
Об этом сообщает боснийский телеканал РТРС .
В ноте указывается, что, поскольку проект резолюции о назначении Высокого представителя, предложенный Китаем и Россией в Совете Безопасности ООН, не был принят, китайская сторона считает назначение нового представителя незаконным.
Посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов ранее заявил, что его страна также не признает законность и легитимность избрания Шмидта, и сказал, что не намерен сотрудничать со Шмидтом.
Кристиана Шмидта назначили на эту должность в мае, официально он начал работать с 1 августа.
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Высокий представитель в Боснии и Герцеговине - должность, созданная для выполнения Дейтонского мирного соглашения в 1995 году.
Справка. Высокий представитель в Боснии и Герцеговине - должность, созданная для выполнения Дейтонского мирного соглашения. Он, кроме всего прочего, имеет право в случаях, если стороны в БиГ не придут к соглашению, выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми органами власти БиГ.
Валентин Инцко работал в должности Высокого представителя в Боснии и Герцеговине 12 лет. Весной этого года он подал в отставку.
В мае послы государств - членов Управляющего комитета Рады по имплементации мира в Боснии и Герцеговине официально назначили следующим Верховным представителем в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта (Германия). Шмидт сменил Инцко в должности 1 августа с. г.
Его полномочия признают все участники мирного процесса в Боснии и Герцеговине, кроме России и Республики Сербской, которые считают, что эту должность нужно отменить.
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