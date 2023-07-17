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Китай и Россия начали совместные военные учения в Японском море

17 июля, 2023 понедельник
06:20
Мир

Россия и Китай проведут совместные военные учения под названием "Север/Взаимодействие-2023" в Японском море, в рамках которых примут участие военно-морские и воздушные силы обеих стран

Об этом пишет Reuters.

Согласно сообщению министерства обороны Китая, их военно-морская флотилия 16 июля покинула восточный порт "Циндао", чтобы присоединиться к российским военно-морским и воздушным силам в Японском море в ходе совместных учений, направленных на "защиту безопасности стратегических водных путей".

Китайская флотилия состоит из пяти военных кораблей и четырех корабельных вертолетов.

Отмечается, что учения под кодовым названием "Север/Взаимодействие-2023" знаменуют усиление военного сотрудничества между Китаем и Россией после вторжения Москвы в Украину и проводятся, поскольку Пекин продолжает исключать призывы США возобновить военную коммуникацию. В министерстве обороны КНР сообщили, что совместные с РФ учения проведут в Японском море.

Уточняется, что впервые участие в учениях будут принимать сразу два российских военных корабля "Громкий" и "Совершенный".

Reuters напомнили, что накануне начальник Объединенного управления штабов Центральной военной комиссии Китая Лю Чжэнли провел видеозвонок с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, в ходе которого стороны подтвердили обязательство укреплять военные связи.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".

В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.

2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.

26 июня в Китае выразили поддержку России в обеспечении стабильности и развития страны, комментируя инцидент из ПИК Вагнера, пытавшейся восстать против Кремля.

Впоследствии посол Китая в ЕС Фу Цун на вопрос о поддержке границ Украины в 1991 году сказал : "Я не понимаю, почему бы и нет". В МИД Китая на заявление своего дипломата отреагировали сдержанно.

Евросоюз 30 июня обратился в Китай с призывом надавить на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины без каких-либо условий.

Россия
Китай
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