Китай и Россия ищут пути для военного взаимодействия, - Пентагон
В Пентагоне внимательно следят за общей военной активностью России и Китая и готовы действовать в случае необходимости
Об этом заявил во время пресс-брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.
На вопрос относительно совместных маневров Москвы и Пекина неподалеку от принадлежащих Вашингтону Алеутских островов он ответил:
"Я думаю, никого не удивит то, что Китай и Россия продолжают искать пути для (военного, - ред.) взаимодействия. Мы продолжим следить за этой ситуацией и будем действовать должным образом", - заметил представитель Пентагона.
Райдер добавил, что российские и китайские корабли действовали в интернациональных водах полностью правомерно. Однако, по его словам, американские командования NORAD и NORTHCOM отслеживали их присутствие там.
Военно-морская операция России и Китая вблизи Аляски
6 августа сообщалось, что Китай и РФ провели совместную военно-морскую операцию вблизи Аляски. Они применили 11 кораблей, приблизившихся к юго-западному побережью Аляски. На это ВМС США направили туда четыре эсминца и самолет P-8 Poseidon.
Спикер посольства Китая Лю Пэнгю сказал, что такие действия "не направлены против какой-либо третьей стороны и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией".
В то же время сенатор-республиканец от Аляски Дэн Салливан отметил, что отправление американских эсминцев в регион "посылает мощный сигнал (президенту Китая) Си Цзиньпину и (президенту России Владимиру) Путину о том, что Соединенные Штаты без колебаний будут защищать и отстаивать жизненно важные национальные интересы на Аляске".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.87
Покупка 36.87Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное