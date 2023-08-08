Об этом заявил во время пресс-брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

На вопрос относительно совместных маневров Москвы и Пекина неподалеку от принадлежащих Вашингтону Алеутских островов он ответил:

"Я думаю, никого не удивит то, что Китай и Россия продолжают искать пути для (военного, - ред.) взаимодействия. Мы продолжим следить за этой ситуацией и будем действовать должным образом", - заметил представитель Пентагона.

Райдер добавил, что российские и китайские корабли действовали в интернациональных водах полностью правомерно. Однако, по его словам, американские командования NORAD и NORTHCOM отслеживали их присутствие там.

Военно-морская операция России и Китая вблизи Аляски

6 августа сообщалось, что Китай и РФ провели совместную военно-морскую операцию вблизи Аляски. Они применили 11 кораблей, приблизившихся к юго-западному побережью Аляски. На это ВМС США направили туда четыре эсминца и самолет P-8 Poseidon.

Спикер посольства Китая Лю Пэнгю сказал, что такие действия "не направлены против какой-либо третьей стороны и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией".

В то же время сенатор-республиканец от Аляски Дэн Салливан отметил, что отправление американских эсминцев в регион "посылает мощный сигнал (президенту Китая) Си Цзиньпину и (президенту России Владимиру) Путину о том, что Соединенные Штаты без колебаний будут защищать и отстаивать жизненно важные национальные интересы на Аляске".