Китай и Россия блокируют создание трех морских заповедников в Антарктике

Об этом сообщили представители природоохранных организаций, цитирует DW.

Они участвовали в ежегодном заседании Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики 24 июня в Чили. По их словам, согласовать создание заповедников не удалось так же, как и все предыдущие разы.

"К сожалению, эта специальная сессия завершилась так же, как и предыдущие шесть ежегодных заседаний: две страны заблокировали процесс создания сети охраняемых морских природных территорий в Южном океане, несмотря на согласие 25 других членов", - рассказала директор по сохранению Антарктики и южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов проекта Pew Bertarelli Ocean Legacy Андреа Кавана.

Отмечают, что три охранных зоны должны появиться в восточной Антарктике, в море Уэдделла и у Антарктического полуострова. Их общая площадь будет составлять почти четыре млн кв. км.

Справка. С 2010 года продвижением инициативы по созданию трех заповедников занимаются Австралия и Евросоюз. В 2017 году масштабы проекта несколько урезали для привлечения более активной поддержки со стороны делегатов.

Китай и Россия блокируют создание заповедников на протяжении нескольких лет

По данным информагентств, обе страны опасаются особенностей нормативно-правового статуса территорий, на которых будут созданы потенциальные заповедники. В частности, их беспокоят права на лов рыбы в этих водах.

Эксперты утверждают, что создание заповедников помогло бы в охране некоторых видов животных, обеспечивающих биоразнообразие региона. Речь идет о пингвинах, тюленях и антарктическом криле, которым питаются местные рыбы, а также о птицах и морских млекопитающих. По мнению ученых, защита Антарктики особенно актуальна в условиях глобального потепления.

В 2009 и 2016 годах Комиссия по сохранению живых ресурсов Антарктики уже смогла согласовать создание двух морских заповедников в Антарктике. Они будут созданы вокруг Южных Оркнейских островов площадью 94 тыс. кв. км и в районе моря Росса площадью в 2 млн кв. км.