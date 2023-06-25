Китай и Россия блокируют создание трех морских заповедников в Антарктике
Китай и Россия в очередной раз заблокировали международную инициативу по созданию трех крупных морских заповедников вблизи Антарктики. Заповедники необходимы для противодействия изменениям климата и для защиты хрупких экологических экологических систем
Об этом сообщили представители природоохранных организаций, цитирует DW.
Они участвовали в ежегодном заседании Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики 24 июня в Чили. По их словам, согласовать создание заповедников не удалось так же, как и все предыдущие разы.
"К сожалению, эта специальная сессия завершилась так же, как и предыдущие шесть ежегодных заседаний: две страны заблокировали процесс создания сети охраняемых морских природных территорий в Южном океане, несмотря на согласие 25 других членов", - рассказала директор по сохранению Антарктики и южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов проекта Pew Bertarelli Ocean Legacy Андреа Кавана.
Отмечают, что три охранных зоны должны появиться в восточной Антарктике, в море Уэдделла и у Антарктического полуострова. Их общая площадь будет составлять почти четыре млн кв. км.
Справка. С 2010 года продвижением инициативы по созданию трех заповедников занимаются Австралия и Евросоюз. В 2017 году масштабы проекта несколько урезали для привлечения более активной поддержки со стороны делегатов.
Китай и Россия блокируют создание заповедников на протяжении нескольких лет
По данным информагентств, обе страны опасаются особенностей нормативно-правового статуса территорий, на которых будут созданы потенциальные заповедники. В частности, их беспокоят права на лов рыбы в этих водах.
Эксперты утверждают, что создание заповедников помогло бы в охране некоторых видов животных, обеспечивающих биоразнообразие региона. Речь идет о пингвинах, тюленях и антарктическом криле, которым питаются местные рыбы, а также о птицах и морских млекопитающих. По мнению ученых, защита Антарктики особенно актуальна в условиях глобального потепления.
В 2009 и 2016 годах Комиссия по сохранению живых ресурсов Антарктики уже смогла согласовать создание двух морских заповедников в Антарктике. Они будут созданы вокруг Южных Оркнейских островов площадью 94 тыс. кв. км и в районе моря Росса площадью в 2 млн кв. км.
- 19 июня ученые рассказали, что Антарктида теряет ледовый покров быстрее, чем ожидалось. Они требуют усилить исследования, ведь это чревато глобальными последствиями для экосистемы и человечества.
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