Китай и РФ сблизились как никогда раньше, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда раньше
Об этом он сказал на публичном форуме НАТО, сообщает ЕП .
Столтенберг заявил о росте враждебности Китая по отношению к НАТО.
"Мы разочарованы тем, что Китай не осудил нападение России на Украину, тем, что Китай распространяет ложные сообщения о НАТО, а также тем, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда", - заявил он.
Генсек напомнил, что после начала вторжения в Украину Китай "впервые жестко высказался против НАТО и против расширения НАТО" в заявлении Си и Путина.
"Мы не можем прекратить поддержку Украины только потому, что не весь мир нас поддерживает. И мы не "проснулись" в 2022 году в вопросе поддержки Украины", - заявил он.
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