Китай и РФ сблизились как никогда раньше, - Столтенберг

Об этом он сказал на публичном форуме НАТО, сообщает ЕП .

Столтенберг заявил о росте враждебности Китая по отношению к НАТО.

"Мы разочарованы тем, что Китай не осудил нападение России на Украину, тем, что Китай распространяет ложные сообщения о НАТО, а также тем, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда", - заявил он.

Генсек напомнил, что после начала вторжения в Украину Китай "впервые жестко высказался против НАТО и против расширения НАТО" в заявлении Си и Путина.

"Мы не можем прекратить поддержку Украины только потому, что не весь мир нас поддерживает. И мы не "проснулись" в 2022 году в вопросе поддержки Украины", - заявил он.

28 июня лидеры стран Большой семерки призвали Китай надавить на РФ с целью прекращения войны против Украины и вывода войск