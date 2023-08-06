Китай и РФ провели совместную военно-морскую операцию вблизи Аляски, - Fox News
На этой неделе Россия и Китай провели совместную военно-морскую операцию вблизи Аляски, после чего военно-морские силы США направили туда четыре эсминца
Об этом информирует Fox News.
Для военно-морской операции Китай и Россия применили 11 кораблей, приблизившихся к юго-западному побережью Аляски. Американский сенатор Дэн Салливан отметил, что ВМС США в конце концов направили туда четыре эсминца и самолет P-8 Poseidon для того, чтобы отвести китайские и российские корабли от американских вод.
Также отмечают, что корабли РФ и КНР подошли к Алеутским островам. В территориальные воды США они не входили.
Салливан сказал, что это беспрецедентно с точки зрения размера и масштабов этой совместной военно-морской операции Китая и России. Он отметил, что это вызывает беспокойство.
"Это лишь укрепляет эту мысль о том, что мы вступили в новую эру авторитарной агрессии, возглавляемой все более агрессивными диктаторами в Пекине и Москве", - подчеркнул сенатор.
Старший научный сотрудник Heritage Foundation Брент Седлер назвал такой шаг со стороны Китая и РФ провокационным.
"Это впервые в истории. Учитывая контекст войны в Украине и напряженность вокруг Тайваня, этот шаг очень провокационный", - сказал он.
- 29 июля министерство обороны Японии заявило, что пять китайских и пять российских военных кораблей прошли через пролив Соя между Хоккайдо и Сахалином в Охотском море, вероятно, в связи с общим патрулированием в Тихом океане.
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