Китай и РФ провели совместную военно-морскую операцию вблизи Аляски, - Fox News

Об этом информирует Fox News.

Для военно-морской операции Китай и Россия применили 11 кораблей, приблизившихся к юго-западному побережью Аляски. Американский сенатор Дэн Салливан отметил, что ВМС США в конце концов направили туда четыре эсминца и самолет P-8 Poseidon для того, чтобы отвести китайские и российские корабли от американских вод.

Также отмечают, что корабли РФ и КНР подошли к Алеутским островам. В территориальные воды США они не входили.

Салливан сказал, что это беспрецедентно с точки зрения размера и масштабов этой совместной военно-морской операции Китая и России. Он отметил, что это вызывает беспокойство.

"Это лишь укрепляет эту мысль о том, что мы вступили в новую эру авторитарной агрессии, возглавляемой все более агрессивными диктаторами в Пекине и Москве", - подчеркнул сенатор.

Старший научный сотрудник Heritage Foundation Брент Седлер назвал такой шаг со стороны Китая и РФ провокационным.

"Это впервые в истории. Учитывая контекст войны в Украине и напряженность вокруг Тайваня, этот шаг очень провокационный", - сказал он.