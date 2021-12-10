Китай и Никарагуа возобновили дипломатические отношения

Об этом сообщает Reuters.



В пятницу, 10 декабря, Никарагуа и Китай подписали "Совместное коммюнике Китайской Народной Республики и Республики Никарагуа о возобновлении дипломатических отношений".



Центральноамериканское государство сделало этот шаг после расторжения отношений с Тайванем, островным государством, на которое претендует Китай.



Таким образом, в Тайване стало на одного союзника меньше: сейчас независимость государства от КНР поддерживает всего 14 стран, в том числе США.



Государственный департамент США заявил, что решение Никарагуа, возглавляемое диктатором Даниэлем Ортегом, "не отражает волю народа, поскольку его правительство не было свободно избрано".



"Мы знаем, однако, что это лишает народ Никарагуа устойчивого партнера в его демократическом и экономическом росте", - заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.



Представители Министерства иностранных дел Китая после встреч с министром финансов Никарагуа и двумя сыновьями президента Даниэля Ортеги в северокитайском городе Тяньцзинь заявили, что страна сделала "правильный выбор".

Напомним, 2 февраля 2021 года Верховная Рада одобрила санкции в отношении Никарагуа из-за так называемого "консульства" в оккупированном Крыму.

8 ноября диктатора Даниэля Ортегу переизбрали на должность президента Никарагуа, которую он занимает уже 14 лет подряд. США не признали выборы свободными и справедливыми.

17 ноября президент США Джо Байден запретил въезд в США чиновникам Никарагуа за политику и действия, нарушающие права человека и угрожающие демократии в государстве.