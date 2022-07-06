Об этом сообщает Bloomberg .

По информации агентства, Китай потратил на российские энергоносители $18,9 млрд, что почти вдвое больше суммы, которую он заплатил годом ранее. Индия за этот период приобрела топлива на $5,1 млрд, что более чем в пять раз превышает прошлогодние показатели. В целом доходы России от продажи энергоносителей в КНР и Индию оказались на $13 млрд больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Россия в условиях санкций начала предлагать свои энергоносители со значительным дисконтом. Однако, в целом цены на них на фоне энергетического кризиса в мире заметно выросли по сравнению с прошлогодним уровнем.

По общему объему закупок 2022 г. обе страны пока отстают от Европы, однако ситуация изменится, поскольку европейский импорт будет падать из-за введения эмбарго на уголь и нефть и сокращения поставок газа из России.

13 июня стало известно, что за сто дней полномасштабной войны в Украине Россия получила от продажи нефти, газа и угля $98 млрд.

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