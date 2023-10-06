Китай и Бразилия впервые провели торговую операцию без применения доллара
Китай и Бразилия впервые провели расчеты между двумя компаниями в национальных валютах без использования доллара США
Об этом заявили в Bank of China, сообщает China Daily .
Соглашение касается экспорта в Китай 43 ящиков целлюлозы от Eldorado Brasil. Они были отправлены в августе из бразильского порта Сантос в китайский Циндао.
В Bank of China рассказали, что компании договорились об использовании юаня для расчета. Банк открыл Eldorado Brasil юаневый аккредитив, краткосрочную кредитную линию и сразу перечислил юани в бразильские реалы, поступившие на счет поставщика.
По данным банка, это произошло впервые в истории торговли между двумя странами.
Соглашение об отказе от доллара США в двусторонней торговле было достигнуто в апреле, во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы в Китай.
В середине сентября агентство Reuters сообщило , что центральный банк Китая попросил некоторые из крупнейших кредиторов страны воздержаться от немедленного выравнивания своих валютных позиций на рынке и держать открытые позиции в течение некоторого времени, чтобы снизить давление на обесценивание юаня.
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