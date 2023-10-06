Китай и Бразилия впервые провели торговую операцию без применения доллара

Об этом заявили в Bank of China, сообщает China Daily .

Соглашение касается экспорта в Китай 43 ящиков целлюлозы от Eldorado Brasil. Они были отправлены в августе из бразильского порта Сантос в китайский Циндао.

В Bank of China рассказали, что компании договорились об использовании юаня для расчета. Банк открыл Eldorado Brasil юаневый аккредитив, краткосрочную кредитную линию и сразу перечислил юани в бразильские реалы, поступившие на счет поставщика.

По данным банка, это произошло впервые в истории торговли между двумя странами.

Соглашение об отказе от доллара США в двусторонней торговле было достигнуто в апреле, во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы в Китай.

В середине сентября агентство Reuters сообщило , что центральный банк Китая попросил некоторые из крупнейших кредиторов страны воздержаться от немедленного выравнивания своих валютных позиций на рынке и держать открытые позиции в течение некоторого времени, чтобы снизить давление на обесценивание юаня.