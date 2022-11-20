Китай готовится противостоять дронам-камикадзе воздушными шарами

Об этом сообщает Defense Express.

Армия Китая активно впитывает опыт войны в Украине, анализируя использование вооружения и разрабатывая средства противодействия российской тактике ударов по инфраструктуре. В частности, защита объектов в урбанистической местности была продемонстрирована во время учений "Золотой щит Чжэцзян-22", которые прошли 18 ноября.

"Главной особенностью стала отработка защиты нефтебазы от атак дронов-камикадзе. Для этого, кроме маскировки самих резервуаров и усиления противовоздушной обороны расчетами ПЗРК, были использованы аэростаты. Точнее - просто воздушные шары. Такой способ пассивной противовоздушной оброны, по мненитю китайских военных, действительно может усилить защиту объекта. При этом фактически используются крайне простые и примитивные средства с низкой себестоимостью, которые значительно дешевле оригинальных аэростатов заграждения времен Мировых войн", – сообщает Defense Express.

Такие воздушные шары вполне можно считать одноразовыми. Они не требуют значительных затрат на хранение и развертывание. Механизм действия аэростатов заграждения заключается не в надежде на то, что летательный аппарат противника врежется непосредственно в них, а в металлических тросах, которые он фактически натягивает вертикально вверх.

Кроме того, для противодействия дронам-камикадзе активно использовалась установка, скорее всего, термодымовых завес.

"Учения в Китае демонстрируют то, что угроза использования дронов-камикадзе рассматривается в мире, как достаточно серьезная. И нахождение эффективных методов противодействия этому оружию – одно из приоритетных направлений", – заключают в Defense Express.

В конце октября советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов отметил, что украинская ПВО уже удачно противодействует иранским дронам Shahed 136.

Турецкая компания Baykar приступила к тестированию "пробежки" нового беспилотного истребителя Kızılelma с украинским двигателем, который способен вести полноценный воздушный бой.

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